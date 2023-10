Fastweb, il noto operatore di telecomunicazioni in Italia, si è ritrovato al centro di una nuova polemica che ha portato ad una multa di 200 milioni. Insieme ad altre tre compagnie telefoniche (Telecom, WindTre e Vodafone) Fastweb è stato accusato di aver violato le norme sulla fatturazione mensile. Nello specifico la controversia riguarda il rinnovo del canone ogni 28 giorni.

L’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha multato Fastweb, e le altre tre compagnie, dopo essersi accertato che le compagnie telefoniche hanno posto in essere un’intesa restrittiva segreta impedendo così il corretto svolgersi delle dinamiche concorrenziali tra operatori nel mercato dei servizi di telefonia fissa e dei servizi di telefonia mobile, come è possibile leggere nel Bollettino dell’Antitrust. La sanzione deriva da una rimodulazione della sentenza avvenuta dopo la prima ordinanza del Consiglio di Stato.

Fastweb multa di 200 milioni di euro

Secondo le norme dell’AGCOM gli operatori di telecomunicazioni devono emettere una sola fattura al mese per i servizi forniti ai propri clienti. Tuttavia, secondo quanto emerso, Fastweb ha iniziato a rinnovare il canone ogni 28 giorni.

Per questo Fastweb è stata multata per 12,69 milioni di euro, dalla prima sentenza di 14,7 milioni euro. Stesso discorso vale per le altre compagnie. Per Telecom è stata rideterminata in 100,67 milioni invece di 114,39 milioni, per Vodafone in 52,77 milioni da 59,97 milioni e 36,37 milioni di euro invece di 38,97 milioni per WindTre.

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha affermato che si ritiene soddisfatto delle sanzioni emanate anche se sarebbe stato preferibile una multa maggiore. Per Dona il problema risiede nell’eccessiva libertà di cui sono dotate le compagnie telefoniche. Questa libertà, che ha portato al sistema ideato al fine di impedire la concorrenza sul mercato, richiede interventi da parte delle Authority. Per Dona bisogna intervenire per limitare la libertà delle compagnie che ad oggi hanno la possibilità di prendere le proprie decisioni senza troppi freni o intoppi.

Fastweb, insieme alle altre compagnie, si sono dichiarate in disaccordo con le decisioni prese e stanno valutando di presentare ricorso presso il Tribunale competente.

Nonostante la situazione spiacevole che si è venuta a creare, Fastweb continua a impegnarsi per offrire ai propri clienti servizi di alta qualità e innovativi. Tuttavia, è chiaro che l’azienda dovrà prestare maggiore attenzione alle norme sulla fatturazione mensile al fine di evitare future sanzioni.