Anche in questo mese di ottobre gli utenti di Iliad potranno beneficiare di tariffe molto vantaggiose per la telefonia mobile. Le occasioni low cost messe in campo dal provider francese hanno come punto di riferimento la proposta Giga 150, la promozione che si conferma tra le migliori in Italia in questo momento.

Iliad, la tariffa da 150 Giga con il 5G a costo zero

Tutti gli abbonati di Iliad che optano per quest’opzione avranno a loro disposizione un pacchetto che comprende chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per navigare in internet. Il costo della ricaricabile sarà di 9,99 euro ogni mese, con la sola aggiunta una tantum di ulteriori 9,99 euro al mese per la ricezione della SIM.

Ad oggi, quindi, la Giga 150 si conferma tra le migliori proposte non solo in casa Iliad ma su tutto il fronte della telefonia mobile, grazie ai suoi costi e soglie di consumo. Per gli utenti c’è inoltre un vantaggio ulteriore da non sottovalutare: la tecnologia 5G a costo zero. I clienti potranno navigare con le migliori reti ad alta velocità senza alcuna spesa extra rispetto al costo base della promozione.

Iliad anche nei prossimi mesi, inoltre, assicura agli utenti un massimo investimento per migliorare l’affidabilità e l’estensione delle sue reti. L’obiettivo prioritario del gestore è quello di garantire la copertura totale del territorio con le sue reti 5G, obiettivo da raggiungere già entro la fine dell’anno o l’inizio del prossimo 2024.