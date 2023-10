Una serie di rimodulazioni hanno interessato il fronte della telefonia nelle precedenti settimane. Molti operatori hanno aumentato i prezzi per i loro clienti storici. Tra questi provider, oltre a TIM e WindTre, spicca anche il nome di Vodafone.

Vodafone, le rimodulazioni sino a 3 euro al mese per queste tariffe

In linea con le precedenti settimane, anche in questa circostanza il provider inglese ha aumentato i prezzi per le sue promozioni low cost riservate a listino a tutti coloro che in passato hanno effettuato l’operazione di portabilità da altro gestore. Le tariffe interessate da queste rimodulazioni, in particolare, sono le seguenti: Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold.

A differenza delle precedenti occasioni, in questa circostanza, Vodafone ha previsto per gli utenti non un costo univoco per gli extra delle ricaricabili, ma bensì importi variabili. Gli aumenti vanno da un minimo di 1,99 euro al mese sino ad un massimo di 2,99 euro.

Agli abbonati, inoltre, in quest’ultima circostanza, è stata garantita anche la possibilità di “trattare” la rimodulazione dei costi in cambio però di una leggere riduzione dei consumi. Alcuni abbonati con la promo Silver attiva, dinanzi alla prospettiva di un rincaro dimezzato pari a soli 0,99 euro, hanno rinunciato agli SMS infiniti.

Le modifiche sui listini di Vodafone sono state annunciate agli utenti attraverso degli SMS informativi e sono divenute operative a partire da questo mese di settembre. A partire dal 28 agosto, infine, gli abbonati non avranno più la possibilità di chiedere la disdetta del contratto senza il pagamento di una penale.