Qualcomm ha recentemente annunciato una nuova collaborazione con Google, riguardante l’inserimento della piattaforma wearable basata su RISC-V all’interno di tutti gli smartwatch con sistema operativo Wear OS. Il framework diverrà fondamentale per ridurre il time-to-market, in modo da ridurre al massimo il tempo di lancio degli smartwatch avanzati tecnologicamente, grazie anche agli investimenti nelle piattaforme Snapdragon Wearable.

Bjorn Killburn, GM di Google Wear OS, si dichiara “entusiasta di estendere il lavoro di Google con Qualcomm Technologies, riuscendo a portare sul mercato la soluzione RISC-V“, partendo dall’assunto che le tecnologie Qualcomm siano “state un pilastro per l’ecosistema di Wear OS”. In parallelo, Dino Bekis, il vice presidente e general manager della sezione collegata di Qualcomm, si dichiara anch’esso “soddisfatto di sfruttare RISC-V e di raggiungere nuovi orizzonti con l’utilizzo della piattaforma Snapdragon Wearable per diventare leader nella fornitura di silicio per i nuovi dispositivi con sistema operativo Wear OS; le nostre innovazioni saranno di grande aiuto nello sviluppo di Wear OS, semplificando notevolmente il lancio dei futuri modelli”.

Qualcomm e Google, una collaborazione che viene da lontano

Gli investimenti da parte di Qualcomm nello sviluppo dell’hardware RISC-V sono davvero importanti, allo stesso tempo Google si è unita ad altre realtà nel lancio del RISC-V Software Ecosystem (comunemente chiamato con l’acronimo RISE), una architettura completamente open-source che vuole incoraggiare lo sviluppo ed il progresso tecnologico, dando così la possibilità ad ogni realtà di personalizzare il core.

Tutto questo non può che andare a vantaggio di ogni membro della filiera, anche il consumatore finale che acquisterà il prodotto sul mercato.