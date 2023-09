WindTre non vuole essere assolutamente da meno, in confronto ai vari MVNO ed Iliad, per questo motivo ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti una campagna promozionale più unica che rara, condita con 100 giga di internet alla massima velocità.

Accedervi risulta oggi essere molto più semplice di quanto possiate immaginare, poiché la promo può essere richiesta praticamente ovunque in Italia, senza vincoli contrattuali di provenienza. In altre parole vi possono accedere tutti gli utenti, anche coloro che hanno una SIM di un operatore telefonico tradizionale.

WindTre, sorprese a non finire con quest’offerta

La Start 5G Summer con Easy Pay è una promozione davvero folle, ha un costo di 12,99 euro al mese, mettendo sul piatto un paio di limitazioni importanti: in primis il canone deve essere pagato direttamente con la carta di credito o il conto corrente bancario, ed allo stesso tempo sarà necessario restare clienti di windTre per almeno 24 mesi, altrimenti verrà fatta pagare una penale di valore variabile.

Al netto di tali vincoli, comunque importanti e da tenere bene a mente, la promozione nasconde al proprio interno un qualcosa di davvero unico, composto da illimitati minuti che possono essere utilizzati per chiamare chiunque, 200 SMS da utilizzare a piacimento, per finire con 100 giga alla velocità del 5G (senza limiti). Di quest’ultimo ammontare, lo ricordiamo, solamente 11,9 giga potranno essere utilizzati in roaming nell’Unione Europea, al termine la navigazione verrà bloccata.