Con i vari operatori telefonici italiani è possibile acquistare svariati dispositivi con delle offerte e promozioni davvero sensazionali. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore telefonico WindTre ha reso disponibili due nuove promozioni con cui sarà possibile acquistare il nuovo Samsung Galaxy S23 ad un ottimo prezzo e con un notevole sconto.

Samsung Galaxy S23 ora con l’operatore telefonico WindTre con un super sconto

Tutti gli interessati ad acquistare il nuovo Samsung Galaxy S23, ora potranno farlo con un notevole sconto. Tutto questo grazie al noto operatore telefonico arancione. Come già accennato in apertura, infatti, WindTre ha da poco reso disponibili due nuove promozioni davvero interessanti.

La prima di queste è “MIA Telefono Incluso Special – Samsung Galaxy S23 256GB”. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, con questa promozione sarà possibile acquistare il nuovo device di casa Samsung nel taglio di memoria da 256 GB ad un prezzo di 19,99 euro al mese senza alcun anticipo.

La seconda promozione è “MIA Telefono Incluso Limited Edition Special – Samsung Galaxy S23 256GB”. In questo caso, sarà sempre possibile acquistare questo top di gamma ad un costo ancora più basso di 16,99 euro al mese. Si tratta in entrambi i casi di promozioni dedicate ad alcuni clienti selezionati di WindTre. L’operatore telefonico, in particolare, ha avvisato gli interessati tramite un apposito SMS.

gli utenti dovranno abbinare l’acquisto di questo fantastico smartphone a una delle offerte mobile proposte dall’operatore. In ogni caso, si tratta di una buona opposizione e che permetterà di portarsi a casa il super top di gamma Samsung Galaxy S23.