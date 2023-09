Ragni, i tessitori sono in grado di tessere ragnatele più resistenti del ferro

I ragni tessitori sono maestri nell’arte di costruire ragnatele, strutture complesse e incredibilmente resistenti. Il processo inizia con un filo leggero, il “filo del ponte”, che il ragno lancia tra due punti solidi, come rami o davanzali. Una volta ancorato, l’aracnide crea una struttura triangolare e aggiunge fili radiali, simili ai raggi di una bicicletta. Poi, tesse una spirale di seta attorno a questi raggi, sostituendo spesso una spirale iniziale non appiccicosa con una più adesiva.

Ragni: la “manualità” incredibile degli aracnidi

Ma le ragnatele non durano per sempre. Alcuni ragni tessitori costruiscono una nuova ragnatela ogni giorno. In un incredibile esempio di riciclaggio naturale, questi ragni mangiano le loro vecchie ragnatele, riciclando le proteine digerite per produrre nuova seta. Queste non sono solo trappole per gli insetti, ma anche sofisticati strumenti di comunicazione. Quando un insetto viene intrappolato, le vibrazioni nella ragnatela forniscono al ragno informazioni sulla dimensione e posizione della preda.

Alcuni aracnidi hanno persino sviluppato la capacità di caricare elettricamente le loro ragnatele. Lo fanno strofinando le zampe sulla ragnatela, rendendola ancora più adesiva e attraente per gli insetti volanti. Questa capacità di caricarla elettricamente è un ulteriore esempio della straordinaria ingegneria naturale dei ragni.

Le ragnatele sono davvero opere d’arte della natura, prodotti di un processo evolutivo che ha perfezionato la capacità dei ragni di catturare prede e comunicare attraverso queste strutture. Oltre alla loro funzione principale come trappole, le ragnatele servono anche come sensori, fornendo ai ragni informazioni cruciali sul loro ambiente e sulle potenziali prede.