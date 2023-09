La fotografia è un arte intramontabile. Il catturare un istante in tutta la sua bellezza ed immortalarlo per l’eternità, ha aiutato generazioni a conservare ricordi e storie. Molti appassionati, apprezzano ancora le fotocamere istantanee, che con l’avanzare della tecnologia sono divenute sempre più spettacolari.

Il brand per eccellenza del campo è sempre stato Polaroid che ora ha in serbo un nuovo dispositivo altamente sorprendente, non più il classico dallo scatto “mordi e fuggi”. Chi ha provato i vecchi modelli sa infatti che, oltre magari selezionare un tipo di esposizione, ci di doveva accontentare della foto così camera, spesso sbiadita, troppo buia o troppo illuminata. Il device Polaroid di nuova generazione si tratta invece di una vera e propria fotocamera, avente tutte le caratteristiche necessarie avere immagini curate nei minimi dettagli.

L’innovativa camera è la Polaroid I-2, già disponibile sul mercato e costa la bellezza di 699 euro, un prezzo molto superiore a tutte quelle commercializzate degli ultimi anni.

Caratteristiche e design della nuova fotocamera

La fotocamera istantanea Polaroid I-2 ha caratteristiche invidiabili alle macchine più professionali. Presenta un mirino ottico dotato di laser Lidar e un sistema di paralasse. La messa a fuoco è automatizzata e continua, l’obiettivo ha tre lenti con diverse aperture. Inoltre, offre anche la possibilità di adattamento del flash secondo le luci, grazie ad un apposita app a cui la fotocamera si collega tramite Bluetooth. C’è sempre la possibilità di scegliere un’impostazione predefinita del flash, basta solo selezionarla.

Le informazioni inerenti allo scatto, come messa a fuoco o esposizione, sono mostrati nel mirino integrato, posizionato nella parte alta a sinistra sul retro. I controlli per usarla sono totalmente manuali. Si possono infatti impostare i tempi, la messa a fuoco e tutto ciò che serve per un’immagine perfetta.

All’interno troverete una batteria ricaricabile con entrata USB Type-C. Per quanto riguarda l’autonomia è pressoché di 15 pacchetti di pellicole, secondo quanto riportato dall’azienda. Le pellicole compatibili sono la 600 e la I-Type e SX-70.

La fotocamera è di certo destinata ad un pubblico di nicchia, che ama l’analogico e l’avere tra le mani lo scatto nell’immediato, senza aver timore di spendere troppo. Per chi non è avvezzo, esistono molti smartphone dotati di camere di alto livello a cui è possibile abbinare una mini stampante portatile.