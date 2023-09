Netflix SUPER a settembre, queste 3 serie TV sono una bomba

Dopo aver visto la grande ascesa delle altre aziende che operano nel mondo dello streaming, Netflix ha deciso di ricordare a tutti chi comanda. La celebre superpotenza che da anni allieta il tempo libero di milioni e milioni di utenti nel mondo, durante questo mese di settembre ha lanciato tanti contenuti interessanti.

Netflix: queste sono le serie TV che gli utenti stanno guardando di più a settembre

Oltre ai tanti film molto apprezzati anche dalla critica, ci sono soprattutto delle serie TV che stanno facendo cadere record dopo record. Al primo posto tra quelle più viste non poteva che esserci la celebre serie One Piece, che riprende il celebre manga che tuttora vede davanti agli schermi milioni di utenti nel mondo. Questa volta il nome del protagonista non sarà Rubber, ma Monkey D. Luffy. L’intento però è sempre lo stesso: assoldare una ciurma di pirati e partire per la grande rotta alla ricerca del tesoro di Gold Roger.

Al secondo posto non poteva mancare una serie TV che sta tenendo col fiato sospeso tantissime persone. Who is Erin Carter? è una produzione di ottimo livello, con una ragazza che, arrivata a Barcellona, scoprirà alcuni misteri che la porteranno nel bel mezzo di una vera e propria partita a scacchi dove incontrare la morte sarà molto semplice.

Al terzo posto, gli amanti del genere, non potranno che apprezzare la terza stagione di Ragnarok. In una Norvegia messa in ginocchio dallo scioglimento dei ghiacci e soprattutto dall’inquinamento, sarà necessario l’intervento di un supereroe per rimettere a posto le cose.