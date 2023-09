La promozione da 100 giga di Kena Mobile rappresenta l’ultima operator attack che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione della community italiana, con un risparmio decisamente importante, poiché basteranno anche soli 5,99 euro al mese.

Con la suddetta offerta gli utenti possono godere di tantissimi contenuti, parliamo infatti di 200 SMS da utilizzare a piacere in Italia, con minuti illimitati e ben 100 giga di navigazione. Da notare che la precedente sarà possibile fino a 60Mbps in download, a prescindere da quelle che sono le condizioni di connessione, essendo limitata proprio perchè parliamo di un MVNO. Il tutto, come anticipato, richiede il versamento di un contributo fisso di soli 5,99 euro al mese, che dovranno essere pagati sempre e soltanto con il credito residuo.

Premendo qui vi collegherete al nostro canale Telegram ufficiale, così avrete le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis.

Kena Mobile, chi può richiederla?

La promozione di Kena Mobile è indiscutibilmente una delle migliori sul territorio nazionale, peccato presenti un vincolo importante: può essere richiesta solo da alcuni specifici utenti, che si ritrovano a chiedere la portabilità con provenienza da Iliad o da un MVNO.

Dall’altro lato della medaglia troviamo comunque un aspetto positivo non indifferente, i costi iniziali sono completamente azzerati. All’utente finale non verrà richiesto alcun pagamento per l’attivazione, la consegna a domicilio o l’acquisto della SIM; inizialmente sarà necessario pagare solamente il contributo per superare la prima mensilità (appunto di 5,99 euro).

La richiesta di attivazione sarà presentabile direttamente tramite il sito ufficiale di Kena Mobile, dove troverete anche tutti i dettagli in merito.