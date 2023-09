L’illusione ottica è un qualcosa che inganna con molta facilità i nostri occhi, facendo percepire l’immagine che abbiamo davanti in maniera errata. Tendenzialmente, amiamo esplorare tali enigmi non solo per semplice curiosità, ma per spirito di sfida contro noi stessi.

Le illusioni migliorano anche l’efficienza della nostra materia grigia, molti studiosi le definiscono infatti “palestre cerebrali”. Inoltre, gli psicologi spesso le utilizzano per comprendere lo spirito di osservazione dei loro pazienti e il modo in cui sanno andare oltre l’apparenza ingannevole data dal primo impatto. Per quanto riguarda l’immagine sovrastante, solo il 20% di coloro che hanno provato a risolverla sono riusciti nell’intento. Tra i chicchi di caffè si nasconde il volto di una celebrità. Riuscite a trovarlo? Questa è la vostra sfida di oggi. Ovviamente, se siede amanti dell’adrenalina, datevi un tempo di 15 secondi massimo.

L’illusione ottica dei chicchi di caffè

Ciò che ci inganna dell’illusione ottica, non solo di questa ma in generale, è solitamente il contesto circostante. In questo caso ad attirare la nostra attenzione sono i chicchi di caffè, le sfumature di marrone e le ombre circostanti.

L’immagine virale è stata realizzata con cura proprio per ingannarci e rendere il nostro compito difficile, ma non è impossibile vincere. Dovrete cercare di non fissarvi su ciò che è davanti la vostra vista, ma “spremere le meningi” e frugare tra i dettagli. Ci riuscirete?

In ogni caso, perché siamo magnanimi vi sveleremo la soluzione, quindi se state ancora provando non continuate a leggere.

Non siete i soli ad essere confusi da questo rompicapo. Alcuni però sono riusciti nell’intento e hanno trovato il famoso volto. Magari potreste darvi qualche attimo in più. Forse non riuscirete mai a trovarlo, ma pare proprio che vi sia l’attore comico, noto per il ruolo di Mr. Bean, Rowan Sebastian Atkinson tra questo bel caffè. Ora riuscite a vederlo? Fatecelo sapere!