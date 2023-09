Effettuare una nuova scelta quando si decide di abbandonare il proprio gestore di telefonia mobile, è diventato semplice da un lato e difficile dall’altro. La situazione è cambiata, con i provider che infatti sono praticamente tutti in grado di fornire soluzioni a prezzo basso e con tanti contenuti al loro interno. In passato invece risultava difficile trovare una promozione in grado di soddisfare le proprie esigenze proponendo un prezzo contenuto, mentre oggi è diventato totalmente il contrario. Fastweb è la diretta dimostrazione di tutto questo, siccome ogni mese riesce a proporre ottime offerte e servizi esclusivi gratis.

Il mese di settembre si sta rivelando particolarmente prolifico per il gestore virtuale, soprattutto da quando le altre aziende sono state in grado di mettersi alla sua altezza. Fastweb ha saputo rispondere colpo su colpo rimpiazzando una delle offerte più vantaggiose mai proposte con una soluzione altrettanto interessante.

Fastweb lancia a 7,95 € al mese un’offerta con 150 giga in 5G

Sono passati pochi giorni da quando Fastweb ha accantonato la sua offerta da 8,95 €, ma coloro che vogliono ancora sottoscriverne una, potranno riuscirci ugualmente. È chiaro che dopo essere arrivati in ritardo, bisogna accontentarsi e con una promozione mobile che costa 7,95 € al mese con tutto incluso lo si può fare tranquillamente.

Come si può vedere sul sito ufficiale, l’operatore virtuale permette a tutti di avere minuti senza limiti verso qualsiasi gestore mobile e fisso in Italia e in Europa. Ovviamente non finisce qui siccome ci sono anche 200 SMS verso tutti e un totale di ben 150 giga. Fastweb inoltre regala la connessione 5G a tutti, servizio esclusivo che tra i virtuali è detenuto solo da quest’operatore.