Brutte notizie. I prezzi dei carburanti tornano ad aumentare e il tetto del costo della benzina sfonda con forza la quota dei 2,1 euro al litro nella modalità Servito.

Questo è l’ultimo aggiornamento registrato dai dati che evidenziano un rialzo anche del prezzo del diesel. Notizie preoccupanti, che peseranno enormemente sui portafogli degli italiani, sempre più distrutti dal peso del caro-vita.

Tutti i prezzi della benzina e dei carburanti dell’ultimo momento

I dati registrati dai gestori e pubblicati dall’Osservaprezzi del Mimit hanno riportato il costo medio 1,969 euro al litro (rispetto a 1,966) della benzina scegliendo il self service. I diversi brand hanno però piccole oscillazioni che vanno dai 1,960 e 1,978 euro.

Per quanto riguarda il diesel, sempre tenendo conto della modalità self service, c’è stato comunque un aumento: è passato a 1,877 euro al litro invece di 1,871. Anche qui si tratta di un dato che racconta il prezzo medio dei distributori. Dalle osservazioni, come per la benzina, è stata notata una variazione tra le compagnia compresa tra 1,874 e 1,890 euro.

Il vero aumento netto si è avuto sul servito. Scegliendo questa modalità la benzina supera mediamente i 2,100 euro al litro registrati nei giorni passati per arrivare a 2,103. Tuttavia, a seconda della stazione e della compagnia, si potrebbero trovare anche prezzi che vanno dai 2,040 ai 2,181 euro al litro. Per il diesel, mediamente il costo è uguale a 2,012 euro al litro (in precedenza 2,008 euro). Le pompe per il rifornimento dei carburanti, per quanto riguarda il diesel, hanno un costo che varia dai 1,955 ad un massimo registrato di 2,081 euro al litro. Infine, per il GPL le tariffe vanno dai 0,713 e 0,740 euro al litro e per il metano da 1,394 e 1,466 euro.

Purtroppo le prospettive per il futuro non sono rosee, credevamo di aver raggiunto le massime cifre nei mesi estivi e che ora ci sarebbe stato un calo, tuttavia non è stato così. Vedremo come varierà la situazione nei prossimi mesi, nel frattempo non ci resta che trovare modi con cui risparmiare.