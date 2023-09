Apple, le mappe dell'azienda acquisiscono profondità e diventano tridimensionali

Apple, con il suo sistema operativo iOS, ha introdotto una funzionalità che permette agli utenti di visualizzare le mappe in 3D attraverso la realtà aumentata. Questa caratteristica, già presente in altre applicazioni come Google Maps, offre un’esperienza di navigazione immersiva e dettagliata, rendendo la navigazione più intuitiva e coinvolgente.

Apple: diamo il benvenuto alle mappe 3D

La funzione di navigazione in 3D con realtà aumentata è stata pensata per migliorare l’esperienza dell’utente, ma anche per aumentare la sicurezza dei pedoni. Infatti, grazie a questa modalità, è possibile avere una visione tridimensionale dell’ambiente circostante, permettendo di identificare facilmente ostacoli, incroci e altri elementi del paesaggio urbano.

Per accedere a questa funzionalità, è necessario seguire alcuni passaggi. Dopo aver aperto l’applicazione Mappe di Apple e selezionato la destinazione desiderata, l’utente deve toccare il pulsante blu “Indicazioni“. Successivamente, l’app suggerirà un percorso e, selezionando l’icona del pedone, si potranno visualizzare le indicazioni per spostarsi a piedi. Se necessario, è anche possibile evitare determinate zone attraverso la funzione “Evita”. Una volta scelto il percorso, toccando il pulsante “Vai“, se la funzione è disponibile nella zona in cui ci si trova, apparirà un pulsante “AR” (riconoscibile attraverso un’icona di un cubo con frecce agli angoli). Toccando questo pulsante, l’utente verrà indirizzato alle istruzioni per accedere alla navigazione in realtà aumentata.

È importante sottolineare che questa funzione non è disponibile ovunque. In alcune città o aree geografiche, la navigazione in 3D con realtà aumentata potrebbe non essere attiva. Questo potrebbe dipendere dalla copertura delle mappe o da altre limitazioni tecniche.

Insomma, la funzione di navigazione in 3D con realtà aumentata di Apple Mappe rappresenta un passo avanti nella tecnologia di navigazione, offrendo agli utenti un’esperienza più ricca e dettagliata. Con l’evoluzione della tecnologia AR e l’espansione della copertura delle mappe, è probabile che in futuro questa funzionalità diventi sempre più diffusa e accessibile a un numero maggiore di utenti.