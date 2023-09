Android, le app gratis sono 8: il Play Store impazzisce

Succede ormai quotidianamente che arrivano sorprese da parte di Google per gli utenti Android. Oltre ai molteplici aggiornamenti che hanno arricchito la piattaforma mobile, ci sono svariate soluzioni nel Play Store che potrebbero tornare utilissime.

Sia giochi che applicazioni sono finiti improvvisamente all’interno del market gratis, ovviamente in via del tutto eccezionale. Gli utenti Android potranno procedere al download senza pagare ma solo per poco tempo. Sono tutti giochi ed app che in passato erano a pagamento, alcuni con prezzi anche abbastanza importanti. Nella lista che trovate nel paragrafo successivo troverete tutti i collegamenti diretti al Play Store per effettuare il download.

Android, le app a pagamento di oggi che diventano improvvisamente gratis

Come potete notare proprio qui in basso c’è un elenco completo con tanti titoli a pagamento che per oggi risulteranno gratuiti sul Play Store di Google. L’iniziativa è ovviamente stata già vista durante gli scorsi mesi ed anni, siccome è un’abitudine da parte di BigG e del suo market.

Gli utenti Android potranno come sempre approfittare per un periodo limitato, ma non si sa entro quanto tempo. Consigliamo pertanto di effettuare il download di tutti i titoli in questione, così da poterli avere tutti per sempre gratis, anche cancellandoli subito dopo. Per procedere al download non dovrete fare altro che cliccare sui titoli che sono compresi di link diretto al Play Store. Ecco la lista: