Il noto operatore telefonico WindTre sta proponendo al momento tante offerte di rilievo. Le più interessanti sono quelle rivolte a chi richiederà il proprio numero da altri operatori e che attiveranno le offerte prescelte online direttamente dal sito ufficiale dell’operatore. Ci riferiamo in particolare alle offerte della gamma WindTre GO Digital.

WindTre GO Digital, nuove offerte super dedicate a chi richiede la portabilità

In questi ultimi giorni gli utenti che intendono cambiare offerta potranno attivare una delle nuove proposte dell’operatore telefonico italiano WindTre. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte dedicate a chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori.

In particolare, si tratta delle offerte della gamma WindTre GO Digital e Sarnano attivabili online direttamente dal sito ufficiale dell’operatore. In base all’operatore di provenienza, sono disponibili alcune offerte. Per chi proviene da Lycamobile e altri operatori è ad esempio disponibile l’offerta mobile WindTre GO 75 M Digital.

Quest’ultima include 75 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo è di 7,99 euro al mese. Per chi proviene da altri operatori, sono poi disponibili altre proposte. Ricordiamo ad esempio l’offerta mobile denominata WindTre GO 150 S Digital Easy Pay. Quest’ultima ha un costo di 6,99 euro al mese, minuti di chiamate senza limiti, 50 SMS e 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Queste sono comunque alcune offerte mobile della gamma