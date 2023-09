WindTre mette all’angolo Iliad in questi primi giorni di settembre. Il provider arancione non vuole certamente essere da meno al suo principale competitor dopo l’estate e rilancia alcune sue promozioni low cost molto vantaggiose, con l’obiettivo di aumentare il suo già nutrito numero di abbonati.

WindTre, la proposta da non perdere a settembre con 70 Giga

Tra le promozioni che il gestore arancione ha garantito al pubblico a settembre spicca la WindTre Star+. Questa tariffa prevede consumi quasi illimitati per il pubblico con un costo anche inferiore alla quota simbolica di 10 euro.

I consumi della WindTre Star+ prevedono nel dettaglio chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete. La presenza di internet è compatibile anche con la navigazione attraverso la tecnologia del 5G nel caso il provider abbia garantito la copertura del territorio.

Il prezzo di questa ricaricabile è di tutto vantaggio ed è pari a soli 7,99 euro ogni trenta giorni, con l’aggiunta di una sola componente una tantum dal valore 10 euro per la ricezione della SIM.

Come nelle precedenti occasioni, anche in questa circostanza gli utenti che vogliono attivare la WindTre Star+ dovranno effettuare l’operazione di portabilità del numero da altro operatore. L’attesa per la portabilità sempre pari ad un massimo di tre giorni lavorativi. Il provider al tempo stesso garantisce ai suoi abbonati un prezzo bloccato della ricaricabile e delle soglie di consumo, senza alcun genere di rimodulazione nel primo semestre dall’attivazione della SIM.