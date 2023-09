WhatsApp, foto e video in HD: il trucco per inviarli

Oramai sono diversi mesi che WhatsApp ha abituato a tante novità il suo pubblico. Gli aggiornamenti che sono pervenuti infatti non sono mai stati esenti da qualcosa di nuovo, soprattutto quando si trattava di funzionalità.

L’applicazione colorata di verde infatti ha sentito forte il fiato sul collo di Telegram, altra applicazione di messaggistica che si è data molto da fare negli ultimi anni. Dopo che questa piattaforma è arrivata a centinaia di milioni di utenti attivi, WhatsApp ha ritenuto opportuno fare uno sprint per prendere terreno.

Il 2023 si sta dimostrando l’anno dove probabilmente l’applicazione leader nel mondo della messaggistica ha effettuato più aggiornamenti importanti. Sembra però che non sia ancora finita qui, visto che la versione beta pullula di grandi novità pronte per essere pubblicate. Al momento però si parla di qualcosa di annunciato, ovvero della possibilità di inviare dei video in alta definizione a chiunque si desideri.

WhatsApp lancia la possibilità di inviare video in HD, ecco come bisogna fare

Innanzitutto bisogna partire da un presupposto importante: se non avete ancora tale possibilità, dovete solo pazientare. WhatsApp ha rilasciato il nuovo aggiornamento utile per inviare video in HD, ma l’update è in via di distribuzione.

Qualcuno lo ha già ricevuto, mentre qualcun altro dovrà attendere magari fino a settimana prossima. Ma come si fa per inviare un video in alta definizione? Se sapete come fare per le foto, sarà molto più semplice.

Una volta selezionato dalla chat di WhatsApp il video nella propria galleria che si vuole inviare, spunterà fuori il tasto con scritto “HD” in alto. Premendolo si potrà accedere ad una risoluzione diversa.