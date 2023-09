Una domanda a cui tanti hanno provato a dare una risposta nel corso degli ultimi anni, proprio perché al giorno d’oggi le offerte mobile sono talmente simili, da spingere il consumatore ad effettuare una scelta, piuttosto che l’altra, basandosi esclusivamente su quale sia il migliore tra TIM, Vodafone, WindTre o Iliad.

Ogni anno viene pubblicato un report in cui vengono raccolti tutti i dati che provano indiscutibilmente a dare una risposta all’annosa questione, ricapitolando brevemente quanto emerso nel 2022, vi possiamo dire che al primo posto di esperienza complessiva di navigazione mobile troviamo Vodafone. Ma esistono comunque delle sottocategorie importanti da tenere in considerazione.

TIM vs Vodafone vs Iliad e WindTre: chi vince la sfida?

Il 5G è indubbiamente la connettività del futuro, ma vi stupirete nel sapere che la migliore rete, in termini di diffusione e capillarità, è quella di Fastweb Mobile. Discorso diverso per la velocità di connessione e esperienza d’uso in 5G, dove capeggia TIM, forte di un dominio ormai noto da diverso tempo.

La disponibilità della rete, considerando non solo 5G/4G, ma anche 3G e 2G, è migliore con Iliad e WindTre, per terminare con Vodafone, l’azienda che offre una più alta velocità di download/upload complessiva. Tutto quanto scritto è da prendere ovviamente con le pinze, proprio perchè si tratta di informazioni considerate come medie della penisola, che potrebbero differire in termini di esperienza personale dell’utente finale.