Il mese di settembre su Sky sarà quello del ritorno al regime dei palinsesti con le migliori esclusive in ambito calcistico e sportivo. Dopo il ritorno dei campionati nazionali, la Serie A, ma anche la Premier League e la Bundesliga, sulla piattaforma satellitare tra poco più di dieci giorni tornerà anche la Champions League, la massima competizione di calcio per club europei.

Sky, le offerte low cost per il mese di settembre

Se le esclusive per gli utenti sono più che allettanti, così lo sono anche i prezzi. La politica commerciale di Sky è oramai caratterizzata da costi più che bassi per gli utenti su scala nazionale. Tutti coloro che sono interessati ad attivare un piano di abbonamento per la pay tv potranno contare sui listini smart.

Le offerte smart della piattaforma satellitare, attivabili direttamente attraverso il sito ufficiale di Sky, assicurano agli abbonati costi bloccati e promozione per i primi 18 mesi, con la possibilità di rinnovo dei listini sempre allo stesso costo per un ulteriore anno e mezzo.

Ad esempio, per seguire il grande calcio, gli utenti potranno scegliere la proposta Sky TV + Calcio con la disponibilità di entrambi i pacchetti a soli 14,90 euro ogni trenta giorni.

La disponibilità di tutto il grande sport di Sky, con la presenza di calcio, motori, ma anche tennis, basket e tanto altro è garantita dal pacchetto Sky TV + Sport. Il ticket prevede un costo mensile pari a 30,90 euro, sempre con vincolo di permanenza pari ad un anno e mezzo e possibilità di rinnovo per ulteriori 18 mesi.