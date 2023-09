Questo mese impazzirete per questa promo imperdibile sulla gamma di smartphone Samsung Galaxy S23. Per tutti coloro che acquisteranno un Galaxy S23, un Galaxy S23+ o anche Galaxy S23 Ultra, avranno la possibilità di avere indietro un cashback fino a 300 euro.

Come si può accedere alla promo? Basta acquistare uno di questi cellulari della gamma Galaxy in uno degli store aderenti all’iniziativa e poi registrarsi su Samsung Members entro il 12 ottobre. Ma ATTENZIONE: l’offerta solo se compirete l’acquisto entro il 17 di settembre.

Samsung Galaxy S23: come ottenere 300 euro di sconto

Il valore dello sconto varia a seconda del modello che si intende acquistare e parte da un minimo di 100 euro ad un massimo di 300. Se acquisterete, ad esempio un Samsung Galaxy S23 avrete indietro 100 euro di cashback.

Vorreste comprare un Samsung Galaxy S23+? In tal caso lo sconto è di 200 euro. Ultimo della gamma e con il valore più alto di cashback è il Samsung Galaxy S23 Ultra, con cui potrete avere un ritorno di ben 300 euro. Il rimborso, dopo l’acquisto, vi sarà dato entro 45 giorni, dopo la fine dell’intera procedura e con la convalida dell’email.

Come abbiamo detto, per ottenere il rimborso, bisogna acquistare uno dei dispositivi Samsung negli store aderenti all’iniziativa. Quali sono? Lo store online per eccellenza, Amazon, ma anche MediaWorld, Unieuro, Euronics, Comet e Monlik.

Inoltre, avete anche la possibilità di acquistare lo smartphone da voi scelto sullo shop Samsung. Sul sito c’è addirittura una tripla promozione. Oltre al cashback che segue la stessa procedura elencata poco fa, usando il codice PREMIUMS23 una volta giunti alla sezione del carrello prima di completare l’ordine, otterrete un altro sconto del 20%.

Se cercavate il momento giusto per cambiare il vostro telefono è proprio questo, non troverete offerta migliore al momento nel settore. Vi consigliamo quindi di pensarci bene e di completare il vostro acquisto prima che il tempo scada.