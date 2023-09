Se siete alla ricerca di uno smartwatch con prestazioni da vero top di gamma, fermatevi perché abbiamo il prodotto giusto che fa per voi.

Stiamo parlando di Xiaomi Watch S1 Active, proposto anche ad un prezzo scontato sulla piattaforma Amazon. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Xiaomi Watch S1 Active in offerta su Amazon

Il modello proposto da Amazon, con il 60% di sconto è quello color Moon White da 46 mm. Lo Xiaomi Watch S1 Active è dotato di uno schermo touchscreen AMOLED da 1,43″ con una risoluzione di 460 x 460 pixel per darti un’esperienza visiva nuova e superiore. E con non meno di 200 diversi temi dello schermo, oltre 200 quadranti, dai al tuo orologio connesso un look unico.

Comodo da indossare, lo Xiaomi Watch S1 Active presenta 19 modalità sportive professionali e 100 esercizi disponibili, oltre alla resistenza all’acqua fino a 50 metri per stare al passo con tutte le tue attività. Inoltre, traccia i tuoi movimenti in tempo reale e ti permette di impostare obiettivi di allenamento specifici per aiutarti a migliorare i risultati della tua attività.

Lo Xiaomi Watch S1 Active è dotato di un biosensore PPG che può rilevare accuratamente la tua frequenza cardiaca 24 ore su 24 e può avvisarti quando la tua frequenza cardiaca supera i livelli normali. Puoi anche monitorare il tuo tasso di ossigenazione del sangue, la respirazione, l’energia del corpo e il rilevamento dello stress in qualsiasi momento. Queste e molte altre funzioni le potrete approfondire seguendo questo link, grazie al quale potrete anche acquistare il prodotto per soli 79.90 euro invece di 199.99 euro, scontato del 60%.