Da sempre, sono rimasto completamente affascinato dai progetti di artigianato unici e innovativi che ho scoperto in vendita nei rinomati mercati agricoli e nelle prestigiose mostre d’arte della mia zona. Sto parlando di autentiche meraviglie dell’artigianato: ornamenti in legno piatti magistralmente incisi con vari nomi, bicchieri artistici, vetro finemente lavorato e metallo scolpito con precisione. Fino a quando non ho esplorato le dettagliate recensioni degli incisori laser, non avevo idea che anche un hobbista potesse creare tali capolavori. E quando si è presentata l’irresistibile opportunità di recensire l’avanguardistico incisore laser Wizmaker L1.

Nel mondo in rapida evoluzione degli incisori laser, il Wizmaker L1 da 36 Watt emerge come un gigante: veloce, potente e progettato per chi già conosce il settore. Mentre la sua potenza è indiscutibile, ci sono alcune sfide per i principianti, data la mancanza di software proprietario. LightBurn, un’applicazione premium di terze parti a $60, diventa la scelta consigliata per gestire questo dispositivo.

Un piccolo intoppo è la guida alle impostazioni fornita da Wizmaker, che sembra derivare da un altro produttore, Atomstack. Sebbene fornisca una base, potrebbe non essere sufficiente per evitare errori iniziali, come ho sperimentato con alcuni campioni bruciati.

Tuttavia, non lasciatevi scoraggiare. Il Wizmaker L1 è un capolavoro di ingegneria, capace di incisioni nitide e di tagliare materiali densi con facilità. Sebbene sia più adatto agli esperti, data la sua curva di apprendimento, il suo prezzo, specialmente sul sito ufficiale di Wizmaker, lo rende un’opzione attraente rispetto ai concorrenti di pari potenza. Se sei alla ricerca di un laser di alta qualità con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il Wizmaker L1 potrebbe essere la tua prossima grande acquisizione.

Confezione

All’interno del pacchetto Wizmaker L1, non solo troverai l’incisore laser avvolto in una schiuma sagomata di alta qualità, ma anche una gamma completa di accessori essenziali:

Kit di strumenti per un assemblaggio semplificato

Campioni di materiali come legno e acrilico per iniziare subito

Soluzioni per la gestione dei cavi, tra cui fascette e adesivi 3M

Viti e componenti per un montaggio sicuro

Panno in microfibra per la manutenzione

Chiavetta USB con risorse utili e scheda TF

Occhiali protettivi per garantire la tua sicurezza

Alimentatore e cavi essenziali

Modulo laser di alta qualità e manuale d’uso dettagliato

Componenti per gli assi x e y, piedini stabilizzatori e accessori per la pulizia e la manutenzione.

Specifiche tecniche

Potenza superiore : Con 36W di potenza laser, l’incisore L1 supera di gran lunga i modelli da 5W o 10W, offrendo possibilità creative senza precedenti.

: Con 36W di potenza laser, l’incisore L1 supera di gran lunga i modelli da 5W o 10W, offrendo possibilità creative senza precedenti. Prestazioni di taglio eccezionali : Taglia con precisione legno da 18mm, acrilico da 12mm e metallo sottile di 0,05mm.

: Taglia con precisione legno da 18mm, acrilico da 12mm e metallo sottile di 0,05mm. Velocità ineguagliabile : Con una velocità di 24000mm/min, L1 lavora dal 40% all’80% più rapidamente rispetto agli incisori da 10W, ottimizzando i tempi di produzione.

: Con una velocità di 24000mm/min, L1 lavora dal 40% all’80% più rapidamente rispetto agli incisori da 10W, ottimizzando i tempi di produzione. Incisioni colorate su metallo : Grazie a reazioni chimiche, L1 è in grado di produrre incisioni con oltre 400 sfumature di colore sul metallo, portando la tua arte a un nuovo livello.

: Grazie a reazioni chimiche, L1 è in grado di produrre incisioni con oltre 400 sfumature di colore sul metallo, portando la tua arte a un nuovo livello. Ampio spazio di lavoro: Con un’area di 400mm x 400mm, hai tutto lo spazio necessario per i tuoi progetti più ambiziosi.

Design e Funzionalità

Il Wizmaker L1 si presenta come un laser dal design aperto e raffinato, con un telaio in alluminio di colore rosso vivace, che nasconde abilmente i cavi, conferendo un look professionale. La sua base in gomma garantisce stabilità e protezione per ogni superficie.

Dotato di una scheda madre a 32 bit, il Wizmaker L1 garantisce un’elaborazione rapida e una precisione di incisione grazie al suo punto laser da 0,06 mm. Nonostante l’assenza di uno schermo integrato, offre la possibilità di un upgrade, dimostrando la sua versatilità.