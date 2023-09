Vodafone ha delle sorprese non irrilevanti in questo mese di settembre per la sua telefonia mobile. Il provider inglese non vuole certo essere da meno rispetto ad Iliad ed anzi, attraverso le sue ricaricabili low cost, vuole aumentare ancor di più la sua platea di pubblico nel corso delle prossime settimane.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga con minuti senza imiti per settembre

Anche in questo mese di settembre, tutti gli utenti che scelgono di passare a Vodafone possono attivare la promozione Special 100 Giga. La ricaricabile si conferma una delle migliori del momento e prevede chiamate senza limiti verso tutte le reti mobili e fisse, SMS infiniti verso tutti e 100 Giga per la connessione di rete, anche con la tecnologia del 5G.

La scelta della Special 100 Giga prevede per gli abbonati un costo mensile dal valore di 9,99 euro. I clienti che sottoscrivono questa tariffa, in sede di attivazione, dovranno pagare un costo aggiuntivo dal valore di 10 euro una tantum per la ricezione della SIM.

Attivando la Special 100 Giga, però, gli utenti riceveranno da Vodafone una garanzia da non sottovalutare: il provider si impegna a mantenere un costo bloccato della tariffa nei primi sei mesi dall’attivazione, scongiurando quindi il pericolo di rimodulazioni unilaterali per prezzi e soglie di consumo

La portabilità del numero resta operazione necessaria per scegliere questa tariffa, mentre l’attivazione può essere effettuata presso tutti gli store ufficiali di Vodafone sul territorio nazionale. Solo per i clienti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.