Vodafone SENZA LIMITI, l'offerta migliore di sempre distrugge TIM

Il merito della grande risalita di Vodafone è soprattutto da attribuire alle sue grandi capacità. Il gestore mobile e fisso, soprattutto per quanto riguarda le offerte destinate al mondo smartphone si è sempre dimostrato uno dei migliori e ovviamente questo non è un mistero. Attualmente però serviva fare qualcosa in più per riuscire a pareggiare le proposte lanciate dai gestori virtuali, piene di contenuti e soprattutto molto più convenienti rispetto alle altre promozioni mobili.

Vodafone ha deciso di attaccare con tante offerte buone dal punto di vista del prezzo ma anche di minuti, messaggi e giga. Quella che però ha stupito ancor di più sarebbe la proposta dedicata ai già clienti con una rete fissa in casa. Si tratta della famosa Family+, opportunità vera che non va lasciata scappare.

Vodafone, la proposta per i già clienti è senza precedenti: tutto senza limiti con la Family+

Scegliere un’offerta così importante significa avere veramente tutto, senza alcuna negazione. Vodafone vuole infatti concedere ai suoi già clienti con fibra ottica l’opportunità di sbarcare in famiglia anche sul piano mobile. La promozione in questione ha un prezzo normalissimo: solo 9,99 € al mese. Quest’ultimo però risulta quasi esiguo se rapportato ai contenuti presenti all’interno della Family+.

Qui tutti gli utenti che beneficeranno della possibilità di sottoscrizione fornita dal provider, troveranno tutto senza limiti. Esatto: non ci saranno limiti nelle chiamate così come nei giga per navigare sul web utilizzando la connessione in 4G+. Il prezzo dell’offerta resterà attivo fin quando gli utenti saranno abbonati anche a casa.