Dopo tanta attesa e molte indiscrezioni, finalmente la notizia ufficiale è stata pubblicata: arriva la videocamera GoPro Hero 12 Black. L’azienda americana ha infatti annunciato l’erede del precedente modello uscito l’anno scorso, la Hero 11 Black.

Pare che fra non molto sarà disponibile al pubblico anche la nuovissima GoPro Max 360° che andrà a sostituire il modello ormai messo in vendita ben 4 anni fa.

GoPro Hero 12: le caratteristiche della videocamera

La Hero 12 Black possiede un’autonomia molto diversa dalla Hero 11, si parla, infatti, di un livello del doppio del livello grazie all’integrazione di un sistema che permette una gestione dell’energia più efficiente. La videocamera supporta tramite la modalità wireless dispositivi come le AirPods della Apple e altri device audio grazie al Bluetooth. Con queste diverse tipologie di connettività sarà possibile registrare tracce audio di alta qualità e controllare la cam a di stanza.

Per una registrazione video equilibrata, gli sviluppatori hanno anche integrato la la versione 6 di HyperSmooth che permette una stabilizzazione quasi perfetta.

L’azienda ha anche reso noto che il nuovo modello possiede il Mod MAX 2.0 con FOV da 177°. E la risoluzione? Si parla di un dispositivo capace di registrare in 4K @60fps. Inoltre permette di avere un campo visivo molto esteso grazie alla SuperView Max e all’HyperView Max.

Queste integrazioni portano ad acquisizioni delle immagini più ampie del 36% rispetto all’obiettivo classico, mentre, se posizionata in verticale, anche del 48%.

La nuova action cam GoPro porta con sé anche un’app innovativa creata per il desktop che sarà disponibile per coloro che posseggono un laptop macOS già dal 1° novembre 2023. Coloro che hanno il buon vecchio Windows dovranno attendere l’estate dell’anno prossimo. Infine, per chi è già iscritto a GoPro, l’app è totalmente gratuita. Perché quest’applicazione è tanto importante? Perché grazie alla sincronizzazione tra la versione mobile e quella desktop, i progetti potranno essere spostati in pochi secondi.