Di truffe telefoniche in questi anni, ne abbiamo viste davvero di tutti i colori. I malviventi attaccano con ogni mezzo possibile e con l’avanzare della tecnologia hanno saputo adattarsi ai nuovi mezzi per attirare le ignare vittime. Una delle più recenti è capace di sfruttare l’intelligenza artificiale per clonare le voci e usarle per scopi infimi.

L’allarme è arrivato da Trend Micro, esperti in sicurezza informatica. Hanno spiegato come l’IA possa divenire potenzialmente “nociva” se usata impropriamente. Questo tipo di tecnologia ha la capacità di clonare le voci, di riprodurle poi in maniera così simile da renderle indistinguibili. Ciò ha dato il via a scenari di finti rapimenti ed estorsioni varie che si stanno diffondendo pian piano tutto il globo e, purtroppo, sono già arrivati in Italia.

Per spiegarvi cosa accade vi proponiamo un recente esempio. Una donna, in Arizona, è stata chiamata da un numero anonimo e dall’altro capo del telefono sostenevano di aver rapito sua figlia. Grazie all’Intelligenza artificiale, i truffatori hanno riprodotto la voce della bambina, creando il totale panico nella madre. Fortunatamente, prima di dare la cifra richiesta, la donna ha controllato la situazione, scoprendo che la piccola era al sicuro.

Intelligenza artificiale: come riesce a clonare la voce

La risposta è molto meno complessa di quanto possiate immaginare: sfruttano i social media. I cybercriminali analizzano i profili delle vittime nel dettaglio, cercando in particolare dei video. Da quest’ultimi riescono a registrare e poi replicare le voci, mettendo in atto la clonazione vocale. Oltretutto, sempre grazie alla tecnologia, riescono a geolocalizzare le vittime in un attimo.

Come non cadere nel tranello? Alcuni esperti hanno suggerito di stabilire una sorta di parola d’ordine con i propri familiari e conoscenti, qualcosa che solo loro conoscerebbero, così, in caso di truffa questa verrebbe smascherata. L’intelligenza artificiale può solo riprodurre le voci, ma non può di certo venire a sapere di informazione riservate. Se doveste ricevere delle chiamate da numeri sconosciuti e strane, mantenete innanzitutto la calma e controllate se ciò che vi dicono sia reale. Inoltre: non condividete dati personali sui social, state attenti a ciò che pubblicate.