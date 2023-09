La truffa SIM Swap è molto più pericolosa di quanto possiate immaginare, in pochissimi secondi potreste ritrovarvi con il conto corrente completamente svuotato, senza che nemmeno ve ne siate accorti, proprio per questo motivo consigliamo caldamente di prestare attenzione a quanto vi racconteremo.

Uno dei problemi più grandi della popolazione odierna, riguarda la malsana abitudine di continuare a condividere informazioni personali, quindi dati sensibili, sui social network. Ciò si tramuta nella possibilità, per un malvivente, di carpire più informazioni possibili, da utilizzare a proprio uso e consumo, come nel caso del SIM Swap.

Truffa SIM Swap, il pericolo è sempre in agguato

Il pericolo è in agguato, proprio perchè nel momento in cui avrà acquisito tutte le informazioni possibili, il malvivente andrà a richiedere all’operatore telefonico di cui siete clienti una nuova SIM ricaricabile, indicandola come smarrita o inutilizzabili, e rispondendo alle domande di sicurezza utilizzando le info di cui vi parlavamo poco sopra.

Ricevendo la SIM al suo domicilio, potrà poi tentare l’accesso diretto al conto corrente, proprio perché l’SMS di conferma viene inviato direttamente al numero di telefono collegato, di cui ora è in possesso, potendo così svuotare il conto di ogni singolo centesimo. Il rischio di incappare in un problema di questo tipo è davvero reale e assolutamente pericoloso, per questo motivo consigliamo caldamente di non condividere informazioni personali sui social network, o comunque di limitarle al massimo, solo in questo modo potrete evitare brutte sorprese.