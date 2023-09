Dopo diverse indiscrezioni pubblicate in questi mesi e poi smentite, arrivano finalmente delle notizie certe sul nuovo speaker Move Sonos di seconda generazione. I Sonos sono al top della gamma e il modello era atteso da parecchio dagli esperti e amanti del settore.

Il modello nuovo promette ai compratori un campo sonoro stereo più ampio e un aumento dell’autonomia, capace di arrivare fino a 24 ore di riproduzione. Inoltre il design non è solo gradevole alla vista, ma è studiato anche per essere robusto e resistere all’acqua seguendo lo standard IP56.

Le caratteristiche del nuovo speaker Sonos

L’azienda ha spiegato come abbia rivisitato e studiato ogni aspetto del precedente Move, l’ultimo speaker presentato dalla Sonos, appartenente ad un alta fascia, ha invece un software ed un hardware totalmente nuovi ed un’acustica innovativa.

Il Move 2 offre diverse novità, come due tweeter che permettono la riproduzione di un audio stereo. Inoltre, è possibile attivare in contemporanea sia il Wi-fi che il Bluetooth donando una maggiore flessibilità.

Uno dei punti forti è l’implementazione dell’autonomia, raddoppiata rispetto al modello precedente che durava solo fino a 11 ore, mentre in questo caso si hanno 24h di riproduzione. Il dispositivo è anche dotato di una porta USB-C per permettere ai clienti di ricaricare i propri device senza problemi.

Il design, come detto in precedenza è robusto ed al contempo elegante, ma non solo. Si tratta infatti anche di un design sostenibile in quanto il Move 2 riduce oltre del 40% il consumo energetico ed è composto da plastiche riciclate. La batteria è rimovibile e la confezione è creata da materiali sostenibili ed è totalmente riciclabile.

Grazie alla tecnologia di ottimizzazione Trueplay, regola automaticamente e costantemente l’audio sia in base alla tipologia di ciò che riproduce che in base all’ambiente dov’è posizionato.

Quando potremo acquistarlo? Lo speaker Sonos Move 2 sarà disponibile a breve, il 20 settembre. Fino ad allora, se proprio fremete dalla voglia di comprarlo, potrete preordinarlo sul sito ufficiale ad un costo di 499 euro. Al momento sembra non essere ancora disponibile presso altri rivenditori come Amazon, ma se non è alla portata delle vostre casse esistono piccole alternative sul mercato di buona qualità.