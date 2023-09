OnePlus 12, il nuovo smartphone custodirà non due ma ben quattro fotocamere

Il mondo della tecnologia è in fermento in attesa del lancio del OnePlus 12, previsto per gennaio 2024 nel mercato occidentale, dopo una presentazione autunnale in Cina. Anche se la data di rilascio non è alle porte, il web è già inondato di render aggiornati che svelano dettagli intriganti sul prossimo dispositivo di OnePlus.

OnePlus 12: tutte le novità in arrivo

Le recenti immagini trapelate, cortesia di OnLeaks e MySmartPrice, rivelano un dispositivo che mantiene una forte somiglianza con i render iniziali del OnePlus 12 diffusi all’inizio dell’estate. Tuttavia, ciò che salta all’occhio è una rinnovata configurazione del comparto fotografico. A differenza del OnePlus 11, il OnePlus 12 sembra abbracciare un design di fotocamera più in linea con i modelli flagship precedenti del brand. La disposizione dei sensori è stata rivista: nella parte superiore del modulo troviamo la fotocamera principale affiancata dall’ultra-grandangolo. La parte inferiore, invece, ospita una lente periscopica e un intrigante quarto sensore, assente nei render precedenti. Quest’ultimo elemento ha suscitato molta curiosità, poiché la sua funzione rimane avvolta nel mistero. Il flash LED, ora, trova posto nell’angolo superiore sinistro del modulo.

Un altro dettaglio che non passa inosservato è l’assenza del logo completo di Hasselblad, sostituito da una semplice “H” stilizzata. Questa scelta di design potrebbe essere legata all’introduzione del quarto sensore. È interessante notare che Hasselblad, noto marchio svedese nel campo della fotografia, aveva collaborato con OnePlus per la fotocamera del modello 11, ma all’epoca il nome dell’azienda era scritto per esteso.

Al di là del comparto fotografico, il render conferma alcune caratteristiche distintive del brand. Il OnePlus 12 conserverà l’alert slider, un elemento apprezzato dai fan. I tasti del volume saranno posizionati sul lato sinistro, mentre il pulsante di accensione/spegnimento si troverà sulla destra. Esteticamente, il dispositivo sfoggerà uno schermo curvo con bordi sottili e una fotocamera frontale centralmente posizionata.

Insomma, il OnePlus 12 si preannuncia come un dispositivo che combina l’eredità dei suoi predecessori con innovazioni mirate, soprattutto nel settore fotografico. La presenza del quarto sensore e la collaborazione con Hasselblad suggeriscono che OnePlus stia puntando a elevare ulteriormente le prestazioni fotografiche, consolidando la sua posizione nel mercato degli smartphone di fascia alta.