Per tutti gli attuali clienti di WindTre che hanno intenzione di cambiare operatore telefonico, ci sono al momento disponibili svariate proposte. In particolare, si tratta di offerte altrettanto convenienti provenienti prevalentemente dagli operatori telefonici virtuali. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte migliori.

Offerte telefoniche, ecco le migliori di settembre per chi passa da WindTre

Per il mese di settembre 2023 sono disponibili all’attivazione diverse offerte di rete mobile per chi proviene da WindTre. Tra queste, le più convenienti sono quelle proposte dagli operatori telefonici virtuali. Ricordiamo in primis l’offerta mobile proposta dall’operatore PosteMobile, ovvero PosteMobile Super 20.

Questa offerta ha infatti un costo molto ridotto di appena 4 euro al mese. Nello specifico, include ogni mese fino a 20 GB di traffico dati con connettività 4G e minuti ed SMS a consumo. C’è poi l’offerta di rete mobile dell’operatore Fastweb, ovvero Fastweb Mobile. In questo caso, ad un costo di soli 7,95 euro al mese, gli utenti potranno utilizzare fino a 100 GB di traffico dati anche per navigare con connettività 5G.

Oltre a questo, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti e 100 SMS da inviare verso tutti. I clienti di WindTre possono poi attivare anche offerte dell’operatore telefonico Iliad. Tra queste, le più interessanti sono le offerte Iliad Giga 100 e Iliad Flash 180. La prima include ogni mese 100 GB con connettività 4G/4G+, minuti ed SMS senza limiti ad un costo di 7,99 euro al mese. La seconda include fino a 180 GB anche con connettività 5G e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti ad un costo però di 9,99 euro al mese.