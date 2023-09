L’estate ha lasciato in eredità delle novità certamente non da poco per i clienti di Netflix. Da qualche settimana a questa parte, la piattaforma streaming ha messo in atto una rivoluzione commerciale, andando a regolamentare la pratica degli account condivisi. Una stagione, pressoché storica, di Netflix si avvia quindi verso la chiusura.

Netflix, stop agli account condivisi: ecco cosa cambia

Difatti, con le nuove norme della piattaforma streaming, non ci sarà più modo di condividere a costo zero il proprio account con amici, parenti ed anche eventuali sconosciuti. Così facendo, Netflix invita tutti i suoi clienti ad attivare dei piani di visione singoli anziché in comunità.

Color che hanno un abbonamento streaming attivo e che vogliono proseguire con la visione contemporanea su più schermi devono accettare le nuove condizioni di Netflix, condizioni che prevedono il pagamento di un costo aggiuntivo. Attraverso le nuove politiche commerciali, Netflix ha previsto un prezzo extra di 4,99 euro per ogni persona, non facente parte del nucleo familiare, collegata al profilo.

Al netto di questa novità, che nella pratica alza i costi pro capite per l’accesso alla piattaforma ed ai suoi contenuti, Netflix non ha modificato quelli che sono i suoi listini. Il ticket standard ancora ora ha un costo di 7,99 euro e prevede la presenza delle pubblicità e pieno accesso a tutti i contenuti della piattaforma. Previsto invece un prezzo mensile di 12,99 euro per il piano Standard con la visione in Full HD ed un costo di 17,99 euro per il piano Premium con i contenuti in 4K UHD.