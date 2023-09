Se stai cercando un computer economico per svolgere attività di tipo multimediale, come la visione in streaming di serie TV, la navigazione in Internet o il giocare ai tuoi titoli preferiti, certamente avrai sentito parlare dei mini PC, dispositivi estremamente piccoli ed economici, ma molto potenti.

In questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo Beelink Mini S12 Pro Mini PC ad un prezzo davvero molto interessante. Ecco tutti i dettagli.

MiniPC Beelink in offerta su Amazon

Il mini computer multimediale è dotato della 12th generazione Intel Alder Lake-N100. 4 cores e 4 threads, 6MB Smart Cache, frequenza base 0,8 GHz, frequenza turbo 3,4 GHz. Rispetto al nucleo della generazione precedente, è notevolmente migliorato, aiutandovi a vivere una nuova esperienza di ufficio efficiente. Il display a due schermi può essere realizzato collegando due porte HDMI, che semplifica il lavoro e migliora l’efficienza del lavoro.

Mini PC con eccellenti prestazioni grafiche: grafica Intel UHD, supporta la riproduzione video 4K HD, fornisce alta qualità dell’immagine e fornisce una migliore esperienza visiva. 16GB di RAM integrata e 500GB PCIE M.2 SSD e può aggiungere fino a 2TB 2,5 pollici 7 mm SATA3 HDD/SSD(non incluso). Aprire con successo il software e passare liberamente tra più attività, riducendo notevolmente il tempo di caricamento del software.

Supporta il protocollo wireless WiFi6 (802.11ax), velocità di trasmissione stabile ed efficiente, che consente un trasferimento veloce dei dati per soddisfare le tue esigenze quotidiane e lavorative. Built-in BT5.2, che rende la connessione di cuffie e mouse meno interferenza e più stabile. Con 1000M LAN, la velocità di rete è superiore e le prestazioni e la stabilità della velocità di rete sono garantite. Tutto questo e molto altro per soli 221 euro invece di 269 euro. Seguite il link per maggiori dettagli.