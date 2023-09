Meglio Android o iPhone, arriva il verdetto DEFINITIVO

La sfida che da sempre dura tra i principali colossi del mondo smartphone potrebbe essere giunta al termine. Android o Apple? Questa è la domanda sulla quale diversi utenti si scontrano nel mondo della tecnologia.

Sono anni ormai che tutto va avanti e non ci sarebbe stata alcuna conclusione soddisfacente in favore di nessuna delle due fazioni. Durante questi ultimi giorni però il famosissimo youtuber Marques Brownlee (MKBHD) avrebbe deciso di mettere ordine. Tramite alcuni testi ben dettagliati, il content creator ha provato a dare un suo verdetto, essendo quanto più oggettivo possibile.

Tramite sette punti di vista diversi, Marques ha analizzato la situazione, suddividendola in altrettante categorie dalle quali può uscire un solo vincitore.

Apple contro Android: la sfida finale di Marques Brownlee

Lo YouTuber ha analizzato personalizzazione, funzionalità, semplicità di utilizzo, frequenza degli aggiornamenti, patch, cambiamenti effettivi tra un update e l’altro, disponibilità di contenuti tra le app e l’ecosistema.

Sotto alcuni punti di vista Apple è uscita nettamente vincitrice, come del resto il mondo Android in altri. Il robottino verde infatti stravince per quanto riguarda la personalizzazione mentre un dispositivo iOS è molto più semplice da utilizzare.

Certamente su Android il numero di applicazioni è superiore rispetto ad uno smartphone di Apple, ma chi riporta più cambiamenti ad ogni aggiornamento è sicuramente iPhone.

Utilizzano entrambi i dispositivi, lo youtuber non è riuscito a decretare chi sia l’effettivo vincitore. La risposta dunque potrebbe essere definitiva: entrambe le fazioni si equivalgono alla grande. Marques sostiene che ognuno dovrebbe utilizzare il sistema operativo che fa di più al caso proprio, senza preoccuparsi di quanto sia migliore dell’altro.