Dopo una lunghissima attesa le avventure del ladro gentiluomo più famoso del mondo stanno per tornare sul piccolo schermo, dopo infatti quasi due anni dall’uscita della parte 2, Netflix ha recentemente pubblicato il trailer di lancio della parte terza di Lupin, serie di stampo francese che narra le vicende di Assane Diop, interpretato da un magistrale Omar Sy, che verrà affiancato da un cast talentuosissimo composto da: Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella.

La serie Netflix Original è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, è diretta da Ludovic Bernard, Podz (Daniel Grou) e Xavier Gens ed è prodotta da Gaumont.

Il trailer

Il trailer mostra Lupin in tutto quello che è: geniale, imprevedibile, mutabile, la sequenza di scene ci mostra come l’impalcatura della parte tre sarà un furto di livello internazionale che sicuramente porterà con se delle conseguenze importanti per Assane, ormai conosciuto e ricercato in tutta la Francia, ecco dunque che il suo obbiettivo come detto espressamente lo porterà a dover compiere delle scelte, soprattutto ora che deve vivere in clandestinità in quanto incensurato.

Il nuovo capitolo sarà composto da 7 episodi e dovrebbe essere un mix frizzante di azione, stealth, colpi di scena inattesi e narrazione che ci porterà a capire qualcosa in più sul ladro che ha stregato l’intera Francia.

La data di uscita ufficiale è fissata al 5 Ottobre, dunque meno di 30 giorni per vedere Lupin rubarci qualche ora del nostro tempo a guardare le sue avventure in cerca della Perla Nera.