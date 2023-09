La Lidl, azienda di origine tedesca, è da anni una delle più importanti per lo shopping e il consumo di prodotti nel nostro Paese in Italia. Sono sempre di più le persone che si affidano a questa catena per fare la spesa, comprare alimenti freschi a prezzi allettanti, rispetto ad altre catene.

Il suo punto forte è la versatilità. Ogni settimana promuove nuove offerte e prodotti particolari, oltre a produrre linee vegane, per intolleranti al lattosio e per celiaci, cosa non di poco conto. Per non parlare della linea vestiaria di calzini e scarpe con il loro logo, le ricordate? Ebbero un grande successo. Tuttavia, quello che oggi ci interessa è un prodotto per la casa che non potete farvi sfuggire, disponibile a soli 34,99 euro. Vediamo di che si tratta.

Offerta Lidl super: trapano battente ricaricabile di Parkside

Parliamo di un particolare attrezzo per il fai da te e sempre utile in casa. Disponibile da ieri, giovedì 7, potrete trovare il nuovo trapano ricaricabile dell’azienda Parkside ad una cifra a dir poco conveniente: 34,99 euro. Non troverete un attrezzo della stessa qualità, con gli stessi accessori ad un prezzo più conveniente di così! Inoltre c’è da considerare che sono anche inclusi 3 anni di garanzia.

Il trapano ha un numero di giri e di ripercussioni totalmente regolabile. Questo attrezzo comodo e utile possiede un alloggiamento dei suoi utensili avanzato grazie al sistema SDS-plus. In dot

azione, infatti, troverete 3 punte HSS, 8 punte con diversi tipi di cacciavite, 3 punte SDS Plus, una prolunga per le punte, un mandrino dal serraglio rapido e anche 50g di grasso.

Attenzione: non sono incluse batteria e caricabatterie, da acquistare separatamente.

Vi consigliamo di approfittare delle offerte in corso e di acquistare anche un set aggiuntive di punte da trapano, possono tornare sempre utili. In vendita alla Lidl troverete diverse confezioni, contenenti dai 2 ai 6 pezzi a meno di 7 euro. Non esiste promozione più fantastica di questa.