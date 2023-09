Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente è connesso a internet deve prestare attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dalle truffe con modalità phishing, la nota pratica truffaldina infatti colpisce tutti coloro connessi al web nel tentativo di sottrarre informazioni sensibili come i codici di accesso a Internet Banking oppure le password per accedere agli account social e alle identità digitali.

Generalmente questa tipologia di truffa esordisce attraverso una falsa comunicazione spedita come un avviso da parte di un ente autorevole tramite sms o mail, questi ultimi sfruttano impropriamente nomi abbastanza conosciuti per conquistare la fiducia della vittima che tenderà così a cadere nella trappola con estrema facilità.

Nella maggior parte dei casi il corpo testo di queste comunicazioni induce chi legge a compiere azioni specifiche come effettuare accessi presso link esterni oppure scaricare allegati dannosi, step fondamentali per la riuscita della truffa.

Truffa a nome della banca

La nuova truffa che sta colpendo gli utenti italiani ribadisce perfettamente tutti questi concetti, quest’ultima prende di mira specificatamente i clienti di banca Intesa Sanpaolo invitandoli ad aggiornare i propri dati di accesso per attivare un nuovo fantomatico sistema di sicurezza, il link presente in basso però rimanda ad una falsa area clienti della banca all’interno della quale non appena digitati i vostri dati verrebbero immediatamente copiati e spediti al creatore della truffa che potrebbe così sfruttarli comodamente per svuotare il vostro conto in banca.

Per non cadere in trappola il consiglio migliore da seguire è quello di cestinare immediatamente la mail.