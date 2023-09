I clienti di Iliad hanno a loro disposizione ancora per pochi giorni una tariffa certamente molto vantaggiosa come la Flash 180. Nel corso di queste ultime settimane, la promozione del provider francese ha avuto un ampio riscontro di pubblico grazie ai suoi costi sempre bassi ed a soglie di consumo che sono ancora più vantaggiose rispetto agli standard di Iliad.

Iliad, la tariffa da 180 Giga con il 5G a costo zero

Nel dettaglio, gli abbonati che si affidano alla Flash 180 potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 180 Giga per navigare in internet. Il costo per il rinnovo di questa ricaricabile è pari a soli 9,99 euro ogni mese con un solo extra dal valore di 9,99 euro da aggiungere in sede di rilascio della scheda SIM.

La ricaricabile di Iliad sarà disponibile solo sino al 14 settembre. Entro questa data, gli abbonati che optano per la Flash 180 potranno anche ricevere un regalo davvero interessante: la tecnologia 5G a costo zero.

Come per le precedenti ricaricabili, anche in questa circostanza, gli abbonati che sottoscrivono una tariffa con Iliad non dovranno spendere alcun extra per la connessione di rete con le linee di ultima generazione.

Per poter usufruire del 5G, sarà necessario avere una copertura del territorio con Iliad che si sta adoperando per raggiungere quante più città con le sue reti. Obiettivo primario del gestore è raggiungere la copertura totale del territorio già entro la fine dell’anno o l’inizio del prossimo 2024.