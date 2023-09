Il progresso tecnologico ha influito enormemente sul campo delle comunicazioni, che cercano sempre nuovi modi per adeguarsi e potenziare le infrastrutture. Per tale motivo molti operatori telefonici hanno deciso di ordinare reti che ormai sono divenute obsolete ed offrire ai propri clienti prestazioni migliori. Lo stesso vale per Iliad e WindTre che hanno annunciato di recente l’addio ad una rete storica.

Fino a non molti anni fa era praticamente impossibile pensare di navigare ad una velocità così veloce come ora. Ormai però fa parte della nostra normalità e i clienti sentono sempre più il bisogno di offerte vantaggiose con una linea prestante.

Iliad e WindTre: addio 3G

La rete 5G ha preso il sopravvento su tutte le altre, distruggendole completamente. Le ultime notizie riportano la decisione di Iliad e WindTre di dare addio alle reti 3G, ormai troppo lente per gli standard moderni.

Tale decisione porterà inevitabilmente alla chiusura di queste reti, quindi non saranno più funzionanti. Tuttavia non è un problema, considerando che in tutto il Paese ormai si usa il 4G e il 5G.

Il vero paradosso sta che le linee 2G, precedenti alle 3G, non verranno sconnesse. Perché? Esistono ancora molte comunicazioni il cui funzionamento avviene per via tradizionale e telematica, il ché richiede l’utilizzo di questa tecnologia.

Le reti 3G invece sono soltanto uno spreco di risorse e non hanno più alcun funzionamento, quindi perché sprecarci su investimenti? La decisione definitiva sulla sua chiusura è stata intrapresa dall’azienda Zefiro Net. Non sono i primi operatori a prendere tale decisione, sono state infatti precedute dalla Vodafone e alla Tim. Il 3G sarà dunque eliminato presto il territorio, la sua cancellazione completa si prevede a partire dal 2025, quindi fra circa un anno e mezzo.