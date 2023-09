Iliad è un’azienda che sin dal primo momento è stata perfettamente in grado di distinguersi dalla massa, rappresentando a tutti gli effetti la soluzione ideale su cui fare affidamento, nell’ottica comunque di riuscire a godere del miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

Una delle migliori offerte di questi giorni è sicuramente la Flash 180, promozione che rappresenta un caposaldo del settore, con il suo eccellente bundle messo a disposizione dei consumatori, e la cifra richiesta pari a soli 9,99 euro al mese. Per accedervi non sono necessarie operazioni particolari, proprio perchè tutti gli utenti in Italia la possono attivare sul proprio numero, o anche su nuova numerazione.

Iliad è folle, ecco la promo da 180 giga

Una promozione davvero fantastica è ancora oggi attivabile, la scadenza è prevista il 14 settembre 2023, per questo motivo avete poco tempo a disposizione per richiederla direttamente sul vostro numero di telefono. Gli utenti che oggi vogliono spendere solamente 9,99 euro al mese (inizialmente si aggiungono altri 10 euro), devono assolutamente attivare la Flash 180 di Iliad, soluzione che offre in cambio un bundle composto da 180 giga di internet al mese, con anche illimitati minuti e SMS che possono essere utilizzati per contattare chiunque.

La navigazione è al massimo in 5G, senza limiti alla velocità che gli utenti a tutti gli effetti possono raggiungere, ricordando comunque che il prezzo di 9,99 euro, su base mensile, è da pagare tramite il credito residuo, e non assisterà ad alcuna rimodulazione contrattuale futura.