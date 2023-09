Una promozione davvero più unica che rara è possibile in questo periodo da ho.Mobile, si tratta a tutti gli effetti di una soluzione che può essere richiesta in esclusiva da alcuni fortunati consumatori, che al momento attuale si ritrovano a tutti gli effetti nelle più classiche condizioni, ovvero provenienza da uno specifico operatore telefonico in Italia.

L’offerta è a disponibilità limitata nel tempo, ciò sta a significare che non sarò richiedibile per sempre, ma solo ed esclusivamente fino al 30 settembre 2023; al termine del periodo indicato si assisterà alla totale cancellazione, con rimozione diretta dal sito ufficiale, per questo motivo si consiglia di richiederla quanto prima, se interessati.

ho.Mobile, un’occasione più unica che rara

ho.Mobile ricorda a tutti di essere uno degli MVNO dal migliore rapporto qualità/prezzo, mettendo in mostra i muscoli con la promozione che permette di avere in cambio 180 giga di traffico dati al mese, con anche minuti e SMS da considerarsi completamente infiniti, ed utilizzabili liberamente verso ogni numero.

Il prezzo fisso della suddetta offerta è davvero incredibile, se considerate che comunque sono necessari solamente 7,99 euro al mese per il godimento di tutto quanto effettivamente indicato. Da notare che il canone sarà da pagare direttamente con il credito residuo della SIM ricaricabile, non sono previsti vincoli contrattuali, ed oltretutto l’attivazione risulta essere limitata solamente per coloro che sono in uscita da Iliad o da un MVNO, con la portabilità ovviamente obbligatoria del numero originario.