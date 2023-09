GoPro HERO12 Black ufficiale a 449 euro, NON COMPRATELA

Il mondo delle Action Cam è perennemente dominato dai soliti attori in scena. GoPro è uno di questi e lo dimostra con prodotti eccezionali. Ormai quasi ogni anno arriva la grande novità, la quale questa volta consiste nella nuova HERO12 Black.

Si tratta di un prodotto davvero eccezionale, il quale è migliorato rispetto alla versione precedente ma di poco. Le introduzioni che rappresentano vere e proprie novità, sono davvero poche, anche se non si può mettere in dubbio la grande qualità della telecamera. La nuova GoPro HERO12 Black ha tutto quel che serve tra le sue specifiche ma può essere definita anche come un semplice aggiornamento software della HERO11.

GoPro HERO12 Black: ecco cosa cambia con la nuova action cam

Gli utenti avevano richiesto qualcosa di nuovo: il supporto Bluetooth per auricolari e microfoni, fino ad avere quattro dispositivi connessi in contemporanea. A quanto pare l’azienda ha dato ascolto a tali richieste introducendolo.

La HERO12 Black ha quindi tale facoltà ma non solo. Anche l’autonomia è migliorata rispetto alla precedente versione, mentre per il resto siamo sulla stessa lunghezza d’onda. È stato aggiunto l’HDR per il 5.3K e sul 4K, poi c’è una nuova app per il desktop.

Per quanto riguarda l’autonomia, offre 70 minuti di registrazione alla massima qualità, per cui 9 minuti in più rispetto alla HERO11. Tutto è stato possibile con l’ottimizzazione del sistema di alimentazione. Il processore non è cambiato mentre è arrivato invece l’HDR, soluzione ottimale per chi vuole elaborare al meglio scatti e video.

I creatori social avranno inoltre la possibilità di catturare video in verticale per le stories.

Certo, tutte novità davvero interessanti, ma perché acquistare un dispositivo a discapito della versione precedente quando non ce n’è bisogno? È chiaro che nel momento in cui abbiate una versione più obsoleta della GoPro, varrà la pena effettuare il cambio.

Per quanto riguarda il prezzo, la nuova HERO12 Black è disponibile al prezzo di 449,99 euro.