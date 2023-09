GoPro Hero 12 Black, il mondo delle fotocamere sta per accogliere un nuovo modello

La GoPro Hero 12 Black è stata ufficialmente lanciata, segnando un’evoluzione significativa rispetto al suo predecessore, la Hero 11 Black. Questa nuova action cam si distingue per una serie di caratteristiche avanzate. La sua autonomia è stata notevolmente migliorata, offrendo fino al doppio della durata della batteria rispetto al modello precedente. Questo è stato possibile grazie a un sistema di gestione energetica completamente riprogettato. Inoltre, la Hero 12 Black ora supporta dispositivi audio Bluetooth, come gli Apple AirPods, permettendo agli utenti di registrare audio e controllare la camera a distanza.

GoPro Hero 12 Black: le specifiche tecniche

Un altro aspetto degno di nota è la versione 6 di HyperSmooth, che garantisce una stabilizzazione video superiore. La GoPro ha anche introdotto il Mod MAX 2.0, che offre un campo visivo (FOV) di 177° e una risoluzione di 4K a 60fps. Questo permette di catturare video widescreen più ampi del 36% e in verticale più alti del 48% rispetto all’obiettivo standard. Accanto alla camera, GoPro ha lanciato una nuova app, Quik, per desktop. Questa app sarà disponibile per macOS dal 1° novembre 2023 e per Windows nell’estate 2024. Gli utenti iscritti a GoPro potranno accedervi gratuitamente e le versioni mobile e desktop saranno sincronizzate per un trasferimento dei progetti più fluido.

Dal punto di vista tecnico, la Hero 12 Black vanta una serie di specifiche impressionanti. Ha una risoluzione che varia da 1080p a 5.3K, con diverse opzioni di frame rate. Il sensore CMOS da 1/1,9″ e il processore di sistema GP2 garantiscono prestazioni ottimali. La stabilizzazione video è garantita da HyperSmooth 6.0, con funzionalità come AutoBoost e allineamento con l’orizzonte fino a 360°.

L’audio è gestito da tre microfoni e offre controllo vocale. La batteria da 1.720mAh assicura un’autonomia di 70 minuti a 5,3K a 60fps, 95 minuti a 5,3K a 30fps e 155 minuti a 1080p a 30fps. La camera è impermeabile fino a 10 metri senza custodia e 60 metri con custodia. Altre caratteristiche includono HDR nei video 5,3K e 4K, Slo-Mo fino a 8x con risoluzione 2,7K, estrazione di fotogrammi fino a 24,7MP e foto da 27MP. La GoPro Hero 12 Black è ora disponibile su GoPro.com ad un prezzo di 449,99 euro, mentre il Mod per obiettivo MAX 2.0 è offerto a 87,99 euro per gli iscritti e 109,99 euro per i non iscritti.