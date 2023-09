Cupra - quello che non sai sulla vettura, tutti i retroscena

Il marchio automobilistico Cupra, pur essendo relativamente nuovo nel panorama automobilistico, ha già fatto parlare di sé. Nato come costola della casa madre SEAT nel 2018, l’azienda si è distinta per la produzione di automobili sportive e ad alte prestazioni, posizionandosi sotto l’ombrello del colosso Gruppo Volkswagen, che comprende marchi prestigiosi come Volkswagen, Audi, Bentley, Lamborghini e Porsche, tra gli altri.

Cupra: i vari modelli del marchio

Cupra, che deriva dal marchio SEAT Cupra S.A.U., ha un’identità ben definita: sportività e prestazioni. La sua breve storia, tuttavia, è ricca di innovazioni e modelli che hanno catturato l’attenzione degli appassionati di auto. Il marchio vanta un reparto corse, Cupra Racing, che ha preso il posto di SEAT Sport, consolidando la sua presenza nel mondo delle competizioni automobilistiche.

Nella gamma di modelli da strada, Cupra offre una varietà di veicoli, tra cui la Cupra Ateca, un SUV potente con 300 CV, e la Cupra León, disponibile sia come berlina che station wagon. Quest’ultima, in particolare, è un’auto ibrida con una potenza di 245 CV, capace di percorrere fino a 60 km in modalità elettrica. La versione station wagon, la León Sportstourer, offre una capacità di bagagliaio di 1.450 litri e una potenza di 245 CV. Altri modelli notevoli includono la Cupra Formentor, un SUV con una potenza di 310 CV, e la Cupra Born, un’auto completamente elettrica con un’autonomia che varia tra 349 km e 427 km, a seconda della versione.

Per quanto riguarda i veicoli da gara, Cupra ha lanciato la León E-Racer, una vettura da corsa 100% elettrica con una potenza impressionante di 680 cavalli. Questa auto rappresenta una visione futuristica delle corse, combinando prestazioni eccezionali con sostenibilità ambientale. Un altro modello degno di nota è la Cupra León Competición, un’auto da corsa realizzata con tecnologia di stampa 3D e alimentata da un motore 2.0 TSI con 340 CV.

Insomma, Cupra, nonostante la sua giovane età, ha già stabilito una solida presenza nel mondo automobilistico, offrendo una gamma di veicoli che combinano design, innovazione e prestazioni. Con il sostegno e le risorse del Gruppo Volkswagen alle sue spalle, il futuro sembra luminoso per questo marchio dinamico e ambizioso.