Bluetti, azienda leader nel settore della produzione di sistemi di accumulo, nonché power station adatte per la mobilità, come ad esempio il campeggio o l’alimentazione di intere abitazioni, sarà presente al salone del Camper di Parma, in programma dal 9 al 17 settembre 2023.

All’interno del padiglione 2, più precisamente lo stand #034, troverete tutti i prodotti di Bluetti, capace di portare in Italia i migliori dispositivi del momento, adatti ad ogni situazione. Si parte dal nuovissimo Bluetti AC180P, passando per l’accoppiata AC60&B80P, AC200 MAX, PV200 e tanti altri ancora. Tutti prodotti che sono perfettamente compatibili con la vita da camper, appositamente studiati per semplificarla e permettere all’utente di vivere una vita qualitativamente di livello superiore.

Bluetti vi aspetta al Salone del Camper

Il motto è uno solo: “Vi invitiamo a vivere un’esperienza nel futuro del campeggio“, almeno per quanto riguarda il dispendio ed il residuo energivoro a disposizione, questo è in sintesi ciò che ha detto James, a capo della divisione italiana di Bluetti, sottolineando come “questi soluzioni innovative siano in grado di portarci in una nuova era di sostenibilità per il campeggio, con energia pulita ma senza perdere i benefici legati al consumo energetico moderno“.

L’appuntamento è fissato dal 9 al 17 settembre, avrete ben 8 giorni alla Fiera del Camper di Parma, in viale delle esposizioni 393/A, per toccare con mano tutte quelle innovazioni che sono assolutamente destinate a fare la storia del settore, introducendovi in una nuova era. Ultimamente abbiamo avuto la fortuna di testare svariati prodotti del brand, a questo link potete trovare la nostra ultima esperienza.