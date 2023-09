In questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo Apple Watch Series 8 ad un prezzo molto interessante.

Si tratta di uno degli smartwatch più richiesti sul mercato, che potrete acquistare con oltre 100 euro di sconto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple Watch Series 8 in offerta su Amazon

Rispetto al modello precedente il design non varia, rimangono il display (always on) e la cassa stondati, ma arrivano gli attesissimo sensori (due, uno sul retro più vicino alla pelle e un altro appena sotto il display, così da ridurre il margine d’errore) per misurare la temperatura corporea che Apple, ha tenuto a precisarlo, ha inserito anche per monitorare in maniera più accurata la salute del pubblico femminile.

La novità infatti è alla base del nuovo sistema per monitorare il ciclo mestruale, che adesso dà informazioni precise sull’ovulazione, ossia il periodo del mese in cui la donna è più fertile dunque ha maggiori possibilità di rimanere incinta. Nello specifico, Apple ha spiegato che Watch Series 8 durante la notte rileva la temperatura corporea al polso ogni cinque secondi, così da rilevare la variazione della stessa durante il riposo.

Il nuovo Apple Watch introduce un algoritmo avanzato per il Rilevamento incidenti: combina gli input dei sensori sfruttando il giroscopio e l’accelerometro nuovi e più potenti, insieme all’accelerometro “con la più alta gamma dinamica rispetto a qualsiasi altro smartwatch”. Seguendo questo link lo potrete acquistare al prezzo di 449 euro invece di 549 euro nella versione da 45mm.