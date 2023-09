WindTre a settembre non rinuncia alle sue oramai tradizionali promozioni low cost. Il gestore arancione ha messo oramai Iliad nel suo mirino e punta a confermarsi come uno dei provider migliori in Italia attraverso ricaricabili che garantiscono prezzi da ribasso uniti a soglie di consumo molto alte per i clienti.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a costi da ribasso

In questo mese di settembre, una delle promozioni a cui è difficile rinunciare nel campo della telefonia mobile è la WindTre Go Unlimited Star+. La ricaricabile garantisce a tutti i clienti servizi che prevedono chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili e senza alcun limite in termini di minuti, SMS da inviare a tutti i contatti della propria rubrica ed anche Giga senza limiti per la navigazione di rete, compresa la copertura del 5G nelle aree nazionali raggiunte da questa tecnologia.

I clienti che optano per questa tariffa si troveranno a pagare una spesa pari a soli 7,99 euro ogni trenta giorni con l’aggiunta una tantum dal valore di 10 euro per l’attivazione della SIM.

Questa promozione, che può essere definita una vera e propria occasione per coloro che cercano consumi senza limiti per la telefonia mobile, è dedicata in via primaria agli abbonati di WindTre che hanno sottoscritto in maniera contestuale una tariffa per la Fibra ottica. Come nel recente passato, anche in questo caso, per attivare la promo low cost sarà necessario e propedeutico per tutti i clienti effettuare l’operazione di portabilità della rete attuale da altro operatore.