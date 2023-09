Un nuovo assurdo aggiornamento di WhatsApp si staglia all’orizzonte, gli utenti possono davvero pensare di mettere finalmente le mani su una funzione più unica che rara, alla quale nemmeno Telegram ha ancora pensato, riuscendo così a godere di un qualcosa di innovativo e rivoluzionario: i video messaggi.

Qualche settimana fa, Meta ha ufficialmente confermato che avrebbe finalmente introdotto i video messaggi brevi, ovvero l’estensione dei messaggi vocali, ma con la possibilità comunque di allegare anche il video, così da estendere al massimo la versatilità e l’usabilità della funzione stessa. La risposta da parte degli utenti è stata di grande giubilo ed interesse, ma quando verrà rilasciato l’update? una risposta definitiva non possiamo darla, al momento sappiamo con certezza essere in fase di test nella versione beta, e che molto probabilmente arriverà sui dispositivi Android e iOS a titolo completamente gratuito.

Ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i codici sconto gratis, ed anche numerosi prezzi bassi in esclusiva assoluta. Premete qui per entrare.

WhatsApp, cosa aspettarsi dal nuovo aggiornamento

Una volta che l’aggiornamento verrà ufficialmente rilasciato, siamo certi che le vostre chat verranno invase da videomessaggi brevi; se volete evitarlo, sappiate che esiste la possibilità di bloccarne l’invio e la ricezione, non globalmente ma anche sulla singola chat (per evitare ad esempio lo spam). Per raggiungere tale obiettivo basterà aprire la chat desiderata, premere i tre puntini nella parte alta, e poi selezionare il lucchetto.

Per inviare invece un videomessaggio, basterà mantenere la pressione sul tasto centrale, in modo da registrare tutto ciò che volete.