WhatsApp, novità in arrivo con gli aggiornamenti di SETTEMBRE

Il 2023 per WhatsApp è stato l’anno dei tanti aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda l’arrivo di nuove funzionalità.

Il colosso della messaggistica ha introdotto tante nuove possibilità per i suoi clienti, mettendo a disposizione delle funzioni mai viste prima al suo interno. Ora però ci sarebbe qualcosa di più interessante pronto ad essere svelato, o almeno così dicono.

WhatsApp sta per introdurre alcuni cambiamenti grafici molto importanti

Dopo aver visto cosa è cambiato nell’ultimo periodo su WhatsApp, bisogna proiettarsi al futuro. La celebre applicazione di messaggistica istantanea è stata molto chiara negli ultimi anni con il suo modus operandi: bisognava integrare nuove funzionalità senza toccare l’interfaccia utente. Proprio quest’ultima però adesso sta per subire qualche piccolo cambiamento, o almeno così hanno riferito le indiscrezioni. Queste hanno fonti ben precise, le quali consistono nelle versioni beta rilasciate per Android ultimamente.

Durante gli ultimi mesi sono state pubblicate svariate release in beta, molte delle quali hanno anticipato dei cambiamenti che ancora devono essere apportati. Con il 100% di sicurezza in merito alle voci che circolano, WhatsApp renderà disponibile una nuova versione dell’interfaccia utente, sostituendo i colori della barra superiore. Questa diventerà bianca con la scritta in verde. Inoltre in basso ci sarà una barra unica con i collegamenti all’interno che consentiranno di avviare subito Chat, Chiamate, Community e Stato.

In più una volta aperta la chat, sarà possibile filtrare ogni conversazione. Si potranno avere quelle non lette, quelle personali e quelle lavorative. Al momento non si sa quando verrà rilasciato questo nuovo aggiornamento, ma le indiscrezioni parlano di un momento molto vicino.