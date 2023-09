Very 5,99 Summer Flash, la promo che ha battuto il record di proroghe è stata rinnovata

Very Mobile, il noto operatore semivirtuale sotto l’ombrello di WINDTRE, ha deciso di prorogare per la terza volta l’offerta “Very 5,99 Summer Flash”. Questa offerta, lanciata inizialmente il 14 Luglio 2023 e prevista per scadere il 31 Luglio dello stesso anno, ha visto due proroghe che l’hanno estesa prima al 21 Agosto e successivamente al 5 Settembre 2023. Ora, una terza proroga estenderà la disponibilità dell’offerta fino all’11 Settembre 2023.

Very 5,99 Summer Flash: la promo che tutti amano

L’offerta “Very 5,99 Summer Flash” è particolarmente allettante per i consumatori. Per soli 5,99 euro al mese, gli utenti ricevono minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili, SMS illimitati e ben 120 Giga di traffico internet mobile in 4G sulla rete WINDTRE. La velocità di navigazione è limitata a 30 Mbps sia in download che in upload. Questa offerta è disponibile per i nuovi clienti Very Mobile che effettuano la portabilità del proprio numero da una serie di operatori specificati, tra cui Iliad, Fastweb, CoopVoce e molti altri.

Un aspetto distintivo di Very Mobile è la sua politica di trasparenza e flessibilità. Se un utente esaurisce tutti i Giga inclusi nell’offerta, la navigazione viene bloccata fino al prossimo rinnovo. Tuttavia, gli utenti hanno la possibilità di rinnovare l’offerta in anticipo, ottenendo nuovamente l’intero pacchetto di servizi. Inoltre, in caso di mancato rinnovo a causa di credito insufficiente, l’offerta viene sospesa fino a quando non viene effettuata una ricarica adeguata.

Very Mobile ha anche introdotto alcune opzioni aggiuntive per i suoi clienti. Dal 21 Novembre 2022, l’operatore ha offerto l’opzione “Very Protetti”, gratuita per il primo mese e poi rinnovabile a 0,99 euro al mese. Tale servizio può essere disattivato in qualsiasi momento, offrendo ai clienti ulteriore flessibilità. Inoltre, Very Mobile si impegna a garantire la sicurezza e la qualità del servizio. L’operatore offre servizi come VoLTE e Wi-Fi Calling, e ha implementato misure per proteggere i clienti da servizi a pagamento indesiderati. Inoltre, per quanto riguarda il roaming nei Paesi dell’Unione Europea, Very Mobile offre condizioni vantaggiose, con limiti mensili generosi e tariffe trasparenti.